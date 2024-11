SALVADOR

Menina de 3 anos morre após se afogar em piscina de prédio no Imbuí

A criança foi socorrida e chegou a ser levada a uma unidade de pronto atendimento

Thais Borges

Publicado em 17 de novembro de 2024 às 09:24

UPA do Marback Crédito: Secom/Divulgação

Uma menina de três anos morreu na tarde do último sábado (16), depois de se afogar na piscina de um prédio, no Imbuí. De acordo com a Polícia Civil, ela foi identificada como Sophia Sobral Souza.

De acordo com o boletim de ocorrência que foi registrado na 9ª Delegacia, a menina ficou submersa na piscina e chegou a ser socorrida pela família e por vizinhos. Ela foi levada ao Pronto Atendimento Alfredo Bureau (UPA do Marback), onde uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local e tentou reanimá-la.

A Secretaria Municipal da Saúde confirmou que Sophia foi encaminhada ao posto, mas já chegou à unidade sem vida.