TRISTEZA

Menino de 8 anos morre após levar choque em poste na Bahia

Rafael brincava na praça da cidade quando acidente aconteceu

Carol Neves

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 13:57

Rafael Matos Odwyer Lima Alecrim Crédito: Reprodução

Um menino de 8 anos morreu após sofrer um choque elétrico enquanto brincava em uma praça de Barra do Mendes, na Chapada Diamantina. O acidente ocorreu na tarde de quarta-feira (15), na Praça Barão do Rio Branco, no centro da cidade. A vítima, identificada como Rafael Matos Odwyer Lima Alecrim, encostou em um poste de ferro e recebeu a descarga elétrica.

O garoto foi rapidamente socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Municipal Doutor Manoel Novaes, em Barra do Mendes, sendo posteriormente transferido para o Hospital Regional de Irecê, onde não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como morte acidental na Delegacia Territorial de Barra do Mendes.

Em nota divulgada nas redes sociais, a prefeitura lamentou a tragédia e expressou condolências à família. Também informou que entrou em contato com a Neoenergia Coelba, responsável pela rede elétrica na Bahia, para que providências urgentes sejam tomadas em relação aos postes da cidade, principalmente nas praças públicas, devido a riscos de choque elétrico. A prefeitura ressaltou que problemas na rede elétrica, como "gatos" de energia e fios desencapados, têm sido observados com as chuvas na região.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com a família e amigos, enviando nossas mais sinceras condolências. Rafael deixa uma marca indelével em nossa comunidade, e sua partida deixa um vazio que será sentido por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo", diz o texto.