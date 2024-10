RELATÓRIO

Menos de 5% dos presos com liberdade provisória retornam a audiências de custódia em Salvador, aponta pesquisa

Um relatório da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA) apontou que 4,2% dos presos com liberdade provisória em Salvador retornaram a audiências de custódia em 2023. O número é semelhante ao de 2022, quando o órgão registrou um índice de reincidência de 4,1%. Os dados foram compilados no Relatório das Audiências de Custódia em Salvador, que será divulgado na manhã da próxima quarta-feira (9).