MAIS TEMPO

Mercado do Peixe terá ‘viradão’ de 35 horas na Semana Santa

Funcionamento será entre as 3h da quinta-feira (28) até as 14h da Sexta-feira Santa (29)

A Prefeitura de Salvador realizará, nesta Semana Santa, uma nova edição do “Viradão” do Mercado do Peixe. O espaço, localizado em Água de Meninos, funcionará durante 35 horas, entre as 3h da quinta-feira (28) até as 14h da Sexta-feira Santa (29), para que os consumidores possam comprar pescados e mariscos para os festejos da Páscoa.