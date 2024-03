INSPEÇÃO

Semana Santa: Vigilância Sanitária fiscaliza feiras e mercados de Salvador

Nos locais de venda, a exemplo do Mercado Municipal de Itapuã, Sete Portas, Mercado do Peixe e do Rio Vermelho, a Visa orientará os comerciantes sobre as normas sanitárias para a venda segura destes produtos. A população também será orientada sobre como escolher o pescado, por exemplo, se está apropriado para consumo. A prevenção, através da educação, já faz parte das ações da Visa e é primordial para a segurança alimentar de todos.