SUBÚRBIO

Mercado Popular, usina solar e habitações são entregues no Mané Dendê

Município também iniciou obras de dois Ecopontos

Da Redação

Publicado em 30 de junho de 2024 às 14:10

Bruno Reis cumprimenta trabalhadoras no Subúrbio Ferroviário Crédito: Betto Jr./ Secom

Moradores do Subúrbio Ferroviário de Salvador, na região do Mané Dendê, acompanharam a entrega de um novo Mercado Popular, de uma usina solar e de 17 unidades habitacionais, neste domingo (30). Durante as inaugurações, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) também assinou a ordem de serviço para a implantação de dois Ecopontos e um galpão de triagem no local e anunciou a construção de uma arena aquática como piscina semiolímpica no residencial.

O novo mercado tem 21 boxes, 48 bancas, dois quiosques e duas lanchonetes. Segundo a prefeitura, o investimento foi de R$10 milhões. Já a usina solar foi entregue em parceria com a Neoenergia Coelba e tem a capacidade de gerar 21.909 kWh de energia por mês. O Município informou que o equipamento representa uma economia anual de R$ 180 mil para as famílias da comunidade. Além disso, foram entregues 17 sobrados, que se somam aos outros 20 inaugurados em abril deste ano, chegando a um total de 37 unidades.

Já as obras dos Ecopontos e o galpão de triagem serão concluídas em oito meses e terão investimento de R$ 5,4 milhões. Os equipamentos vão atender aos moradores dos bairros de Plataforma, Itacaranha e Ilha Amarela. O prefeito Bruno Reis também anunciou que a expectativa é iniciar as obras do teleférico do Subúrbio ainda neste ano.

“Sem sombra de dúvidas, vai melhorar e transformar esta região, em especial possibilitando às pessoas um transporte público de qualidade, o que há de mais moderno do mundo”, afirmou.

Dentro do projeto Mané Dendê ainda serão entregues duas escolas, um terminal de ônibus, um Centro de Convenções, uma arena aquática e um Centro de Referência de Assistência Social (Cras). As primeiras obras do Mané Dendê começaram em 2021, durante a pandemia, e a expectativa da prefeitura é que todo o programa seja concluído no segundo semestre de 2025.

As duas escolas estão com 80% das obras concluídas no Rio Sena. Já o terminal de ônibus está com 85% das intervenções realizadas, com expectativa de conclusão em setembro. O centro cultural comunitário, que na prática será um centro de convenções, está com 50% das obras concluídas, com previsão de entrega para outubro. O Mané Dendê ainda terá 710 unidades habitacionais, entre prédios, casas e sobrados.