Metrô amplia horário para atender público de evento no Wet'n Wild nesta quarta (15)

Metrô vai ampliar horário. Crédito: Ulisses Dumas

A CCR Metrô Bahia montou uma operação especial para atender as pessoas que vão para o Samba Salvador, nesta quarta-feira (15), no Wet'n Wild, a partir de meio dia. As estações de metrô Tamburugy e Bairro da Paz, que são as mais próximas do evento, terão seu horário de funcionamento ampliado para 1h exclusivamente para o embarque de clientes. As demais estações do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas encerrarão as atividades em horário normal (0h), ficando abertas apenas para desembarque.

A operação especial da concessionária terá reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e aumento da frota de trens de acordo com a demanda. A segurança também será garantida com o monitoramento eletrônico do Sistema Metroviário.

Compra de passagens

Para agilizar o acesso, os clientes que forem ao evento e utilizarem o bilhete unitário poderão adquirir a passagem em QR Code digital por meio do app RecargaPay. Para comprar o QR Code unitário digital, basta que o cliente faça o cadastro no aplicativo, acesse "Recarga de Transporte" e clique na opção "Bilhete Unitário - QR Code (Salvador)". A compra da passagem pode ser realizada via cartão de crédito ou com saldo da carteira. Após finalizada, o QR Code aparecerá na tela do smartphone para que seja utilizado na catraca das estações de metrô.

Outra opção para a compra do bilhete unitário é o pagamento por aproximação diretamente nas catracas das estações. Para isso, basta aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches ou pulseiras de pagamento na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio estará liberado.

Já quem utiliza o Cartão Integração do Metrô pode efetuar a recarga por meio do WhatsApp, utilizando o Zap do Metrô. Para isso, é só acessar o atendimento virtual da CCR Metrô Bahia, adicionando o número (71) 9688-0714 em seu aparelho celular. Ao navegar pelas opções de compra de crédito na ferramenta, o cliente poderá realizar um pedido de recarga e efetuar o pagamento por meio de uma chave PIX.