ESQUEMA ESPECIAL

Metrô estenderá horário de estação para jogo Brasil e Uruguai nesta terça (19)

Estação Campo da Pólvora ficará aberta até a 0h45

Os torcedores que vão assistir ao jogo entre Brasil e Uruguai, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, nesta terça-feira (19), poderão contar com a estação de metrô Campo da Pólvora, próxima ao estádio, aberta até 0h45 para embarque. As demais estações estarão disponíveis apenas para desembarque após a partida.

Os clientes podem efetuar o pagamento da passagem (no valor de R$ 4,10) direto na catraca, bastando aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio estará liberado.