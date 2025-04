EM ALTA

'Meu corredor, minha vida': pedreiro viraliza com kitnets em dimensões reduzidas

Jilcarlos Matos fez casa com 1,80 de largura e 10,40 de comprimento

Wendel de Novais

Publicado em 3 de abril de 2025 às 05:15

Micro kitnet tem 1,80m de largura e 10,40m de comprimento Crédito: Reprodução

O programa de construção civil mais popular do Brasil ganhou o que se pode chamar de uma releitura em uma obra no bairro de Cajazeiras 8, em Salvador, que viralizou nas redes sociais. O projeto, intitulado como ‘Meu Corredor, Minha Vida’ pelos seguidores do pedreiro Jilcarlos Matos, 35 anos, transformou um espaço de 1,80m de largura e 10,40m de comprimento em duas kitnets, sendo uma feita em cima da outra. Antes mesmo que ficasse pronta, no entanto, a construção causou rebuliço nas redes. >

No vídeo da obra que bombou, o pedreiro mostra a kitnet que, apesar de pequena, tem sala, cozinha, banheiro e até área de serviço em dimensões nada comuns. “Tem tudo ali, é uma casa completa dentro do espaço que eu tinha para fazer. Trabalho com todo tipo de obra, seja de pequeno, médio ou grande porte. Nesses casos que o espaço não é grande, a gente tem que fazer muito com pouco e usar a criatividade para trazer soluções para os clientes que nos contratam”, fala Jilcarlos, ao explicar a obra. >

Ao explicar a construção, o pedreiro relata que o dono das casas inusitadas tinha o espaço, mas não sabia o que fazer com ele. “Quando o cliente é antigo, ele confia nas nossas ideias porque já tem exemplos do nosso trabalho. Ele queria, de início, fazer uma piscina ali, mas desistiu porque era um espaço aberto para o vizinho e não ficou confortável. Eu sugeri que fizesse um cômodo e ele aceitou. Depois, além do menor, quis fazer um em cima de 1,80m por 10,40m”, relata o profissional. >

A trajetória de Jilcarlos nas redes sociais não começou com o vídeo casa de corredor. Há dois anos o profissional publica vídeos e fotos das suas obras. Ele admite, no entanto, que essa é a construção que mais repercutiu. Como tudo que está na internet, o conteúdo gerou comentários distintos. Enquanto uns parabenizam pela criatividade, outros criticam a falta de espaço no local. >

Outro ponto é a ausência de corrimão nas escadas que dão acesso às duas kitnets construídas. O pedreiro, no entanto, explica que há um mal-entendido. “O povo ficou falando do perigo, dizendo que está faltando corrimão e que quem morar lá vai acabar tendo um acidente. O pessoal é muito ansioso, a casa nem estava pronta. O material para o corrimão está para chegar”, tranquiliza Jilcarlos. >