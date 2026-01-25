Acesse sua conta
Mineiro desaparecido há 8 anos em BH é encontrado no interior da Bahia

Homem foi localizado com ajuda ajuda de moradores e reencontro com a família aconteceu com apoio da Polícia Civil

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 09:58

Vanderli Mauricio da Silva e o irmão Ademilton Mauricio da Silva
Vanderli Mauricio da Silva e o irmão Ademilton Mauricio da Silva Crédito: PCBA/Divulgação

Um homem natural de Belo Horizonte, que estava desaparecido há cerca de 8 anos, foi localizado no interior da Bahia após uma ação da Polícia Civil, com apoio de moradores da comunidade. Vanderli Mauricio da Silva, de 36 anos, foi encontrado no último dia 8 na comunidade de Pratos Finos, no município de Barra, no Vale do São Francisco.

De acordo com a polícia, a identificação só foi possível depois que moradores da região informaram a presença de um homem desconhecido no local. Ao ser abordado, Vanderli contou que havia deixado Minas Gerais anos atrás, sem destino definido. Ele não revelou onde esteve nem o que fez ao longo dos anos em que permaneceu longe da família.

Após o cruzamento de dados nos sistemas de segurança, os investigadores descobriram que Vanderli constava oficialmente como desaparecido desde 2018. A partir daí, a Polícia Civil da Bahia conseguiu localizar os familiares em Minas Gerais e organizar o reencontro.

O contato entre os irmãos aconteceu na última segunda-feira (19), com intermediação da Delegacia Territorial de Barra. Ademilton Mauricio da Silva, de 39 anos, irmão mais velho de Vanderli, afirmou que a família já havia perdido as esperanças de encontrá-lo com vida.

"A gente não tinha nenhuma informação. Foram anos sem notícia nenhuma. Quando a delegacia ligou, foi um choque. Já tínhamos perdido a esperança", relatou. "Nós temos muito a agradecer porque nós não sabíamos onde o nosso irmão estava. O pessoal da delegacia entrou em contato com a gente e avisou para virmos buscar o nosso irmão para que ele retorne a família. Oito anos desaparecido. Foi desde a época da greve dos caminhoneiros que nós não vimos mais. Desde 2018", falou.

Segundo o delegado Jenivaldo Rodrigues Ataíde Santos, responsável pela unidade, o trabalho de investigação foi fundamental para esclarecer o caso. "Após as consultas dos nomes, achamos os familiares e descobrimos que Sr. Vanderli estava há cerca de 8 anos desaparecido. Então, a família já tinha até dado como morto. Nós conseguimos localizar a família e hoje o irmão de Vanderlei apareceu", afirmou.

