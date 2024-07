SIRENES

Mineradora realiza simulado de emergência de barragem em Jacobina

As atividades da companhia envolvem a produção de ouro no município, que abriga duas barragens de rejeitos. A realização do simulado cumpre uma condicionante legal para validação do Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM). No total, são 25 pontos de encontro posicionados em locais estratégicos da cidade, todos identificados com placas de sinalização. O protocolo de segurança orienta que as pessoas se mobilizem assim que ouvirem o sinal sonoro, caminhando normalmente e levando apenas os documentos pessoais.