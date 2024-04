SAÚDE

Ministério da Saúde e Google firmam parceria para otimizar acesso a informações sobre unidades de saúde na Bahia

Parceria visa atualizar dados de mais de 4,2 mil postos de saúde no estado

O Ministério da Saúde e o Google anunciaram uma parceria inovadora com o objetivo de melhorar o acesso às informações essenciais sobre as Unidades Básicas de Saúde (UBS) na Bahia e em todo o Brasil. A parceria tem como propósito oferecer aos cidadãos uma experiência mais eficiente para localizar e acessar dados sobre essas unidades, incluindo localização, contato, horário de funcionamento e o calendário de vacinação.

Atualmente, o estado da Bahia conta com um total de 4.320 estabelecimentos da Atenção Primária à Saúde, sendo 4.224 UBS e postos de saúde, além de 67 Centros de Apoio à Saúde da Família e 29 unidades móveis terrestres.

O trabalho prevê uma atualização de dados relacionados a mais de 40 mil postos de saúde nos resultados da Busca e do Google Maps, com base em detalhes fornecidos pelo Ministério da Saúde. Além disso, agora também será exibida uma mensagem com link direto para o Calendário Nacional de Vacinação nos resultados das buscas como "postos de saúde próximos a mim".