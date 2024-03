SAÚDE

Confira o funcionamento das unidades de saúde em Feira de Santana durante a Páscoa

Pacientes com suspeita ou diagnóstico de dengue que apresentarem sinais de gravidade devem procurar a emergência

Devido ao feriadão de Páscoa, a Secretaria Municipal de Saúde informa que somente as unidades sujeitas a regime de plantão estarão em funcionamento entre esta sexta-feira (29) e domingo (31). São elas: Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), policlínicas municipais e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Desta forma, pacientes com suspeita ou diagnóstico de dengue que apresentarem sinais de gravidade, a exemplo de dor intensa na barriga, vômito persistente, queda de pressão e sensação de desmaio, devem procurar as UPAs e policlínicas.

Além disso, situações de emergência como suspeita de acidente vascular cerebral (AVC), infarto, hemorragia, pneumonia com falta de ar e febre acima de 38.9, ou de urgência como fraturas, luxações ou cortes profundo sem hemorragia grave também pode ser atendidos nessas unidades.

“Quando temos muitas pessoas juntas no mesmo ambiente, principalmente crianças, é bom colocar as facas em lugares mais altos para evitar cortes, tampar a piscina a fim de prevenir afogamentos. Com os pequenos todo cuidado ainda é pouco”, alertou.