VIOLÊNCIA

Feira de Santana registra mais dois homicídios por arma de fogo

Ambos os casos são investigados pelas Delegacia de Homicídios (DH) do município

Publicado em 25 de março de 2024 às 18:31

Feira de Santana, vista de cima Crédito: Divulgação/Prefeitura de Feira de Santana

O município de Feira de Santana, do interior do estado, registrou dois homicídios durante o final da última semana. Em ambos os casos, as vítimas foram assassinadas a tiros.

O primeiro caso foi registrado na última sexta-feira (22), no bairro do Tomba. O corpo de Rodrigo Lopes Pinheiro de Jesus, 27 anos, foi encontrado com marcas de tiros. Conforme as primeiras investigações da Polícia Civil, a vítima era usuária de drogas. As circunstâncias do crime, autoria e motivação ainda estão indefinidas e são apuradas pela Delegacia local.