ACIDENTES

Polícia registra duas mortes por choque na Bahia no final de semana

A Polícia Civil da Bahia registrou duas mortes por choque no estado, no último final de semana. Em Jacobina, no domingo (17), um homem fazia um serviço de pedreiro em casa e precisou mexer em um ponto de luz quando recebeu a descarga elétrica e morreu.