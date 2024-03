RUY BARBOSA

Professora morre após ser encontrada caída e com ferimentos na Bahia

Segundo informações da Polícia Civil, Raquel Teixeira da Silva, 27 anos, morreu no sábado (16)

Uma professora da rede particular de ensino morreu após ser encontrada caída em uma via pública na cidade de Ruy Barbosa, no interior da Bahia. A delegacia territorial da cidade investiga o caso.