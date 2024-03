ATÉ O IMBUÍ

Nova linha de ônibus começa a circular no Doron a partir desta segunda-feira

Uma nova linha de ônibus começou a circular na região do Doron nesta segunda-feira (18). A linha 0933-01 - Doron x Imbuí passa a operar em dias úteis, no período da tarde, entre 16h e 19h30, com intervalo médio de 25 minutos e nove viagens.