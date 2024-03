INÍCIO DA ESTAÇÃO

Outono chega na quarta (20), mas calor e sensação de abafamento vão permanecer

A temperatura mínima prevista para o Outono é de 22 graus; já a máxima pode chegar a 27 graus

Publicado em 18 de março de 2024 às 10:23

Para quem está sofrendo com esse calorzão e toda essa sensação de abafamento e não vê a hora do Verão acabar para ter dias mais fresquinhos, eis uma má notícia. Por mais que você queira se livrar logo dele, o calor vai permanecer mais um tempinho na capital baiana. De acordo com o meteorologista do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Aldírio Almeida, mesmo com a chegada do Outono, na próxima quarta-feira (20), a tendência é que, até o início de abril, os dias permaneçam quentes.

Remo na Baía de Todos os Santos Crédito: CORREIO

"A tendência é de uma condição de temperatura média elevada até o início de abril. A partir de meados de abril, com chuvas mais frequentes na capital baiana, com a chegada de frentes frias, a gente passe a ter temperaturas mais amenas", explicou em contato com o Alô Alô Bahia

A temperatura mínima prevista para o Outono, de acordo com o meteorologista, é de 23 graus, podendo chegar a 22 graus mais pro final da estação. Já a máxima pode chegar a 27 graus. É a estação em que, diferentemente do Verão, com seus dias longos, começam a ficar mais curtos, com o amanhecer mais tarde e o anoitecer mais cedo.

No entanto, nessa fase inicial, os baianos terão um Outono com calor de Verão, com a temperatura máxima podendo chegar a 32 graus e a mínima de 25 graus. Já a sensação térmica pode ser ainda mais elevada. "Ela depende da temperatura do dia e da umidade do vento. O vento favorece a redução da sensação térmica. Como não estamos tendo ventos intensos, acaba não contribuindo para amenizar essa sensação de calor. Por outro lado, a umidade favorece para aumentar essa sensação térmica", explica o meteorologista.

Almeida ressalta que nesse Verão chegamos a ter dias em que a sensação térmica registrada em Salvador bateu na casa dos 40 graus. E mesmo diante da proximidade do Outono, ela não recuou muito. Na última quinta-feira (14), por exemplo, a temperatura máxima registrada em Salvador foi de 30.4 graus, mas por conta da alta umidade, que atingiu de 78%, a sensação térmica bateu nos 38 graus.

"Essa temperatura é medida em um local coberto, sem exposição direta ao sol. Isso significa que, quando estamos exposto ao sol, a temperatura vai lá pra cima e, consequentemente, a sensação térmica também", informa.

E não é só a capital que sofre com as temperaturas elevadas. O calorzão deve vir com força no interior. "Nos próximos dias, as maiores temperaturas na Bahia serão registradas na região Nordeste do estado, afetando cidades como Canudos, Chorrochó e Abaré. Quando temos temperatura alta e umidade alta, fica aquela sensação de panela pressão", diz.

O meteorologista destacou ainda que o El Niño tem influenciado nas temperaturas mais elevadas, provocando o aumento de ondas de calor de períodos com temperaturas acima da média. No entanto, as frentes frias do Sul do país estão avançando e a previsão é de dias com mais chuva, diferente do que temos observado.

E para quem tem se questionado sobre as "águas de março" pra fechar o Verão, o meteorologista informa que nesse março tem chovido abaixo da média histórica, mas a tendência é de que, a partir de abril, a situação se normalize. "Temos um março com chuva abaixo da média e, na próxima semana, deve seguir abaixo da média, embora vá chover. A tendência é termos um abril mais próximo da realidade", diz o especialista, destacando que, historicamente, março, abril e maio são os meses em que mais chove na capital baiana.