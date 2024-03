SÃO DESIDÉRIO

PM é morto após discussão na Bahia

Na noite de domingo (17), um policial militar lotado na 83ª CIPM foi morto ao ser atingido por golpe de arma branca, na Avenida JK, no centro do município de São Desidério, no interior da Bahia. A vítima foi identificada como Luis Ricardo da Costa Santos, 40 anos