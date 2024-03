'CIDADÃO DE BEM'

Vereador pede 'um minuto de silêncio' em homenagem ao homem que assassinou esposa em Feira de Santana

"Eu queria pedir a vossa excelência que, no final desta sessão, a gente possa fazer um minuto de silêncio em homenagem ao cidadão Mackeybe, que infelizmente cometeu um crime, mas era uma pessoa querida nessa cidade. Todo ser humano tem momentos de fraqueza e eu tenho certeza de que com Mackeybe foi um momento de fraqueza", disse o vereador.

No entanto, outro vereador que também estava na casa, Jhonatas Monteiro (PSOL), interviu a situação, repudiou o pedido, e recordou que fazer um minuto de silêncio para o assassino da esposa, principalmente no mês da mulher, seria desrespeito.

Com o vídeo do pedido do um minuto de silêncio para o assassino de Geisa de Assunção, muitos feirenses criticaram a postura do vereador, causando um burburinho na cidade.