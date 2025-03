BAHIA

Ministério Público ajuíza ação contra Caixa Econômica Federal por práticas abusivas na concessão de crédito

MP quer a prestação detalhada de informações sobre as condições dos empréstimos e financiamentos e a proibição de práticas de assédio para contratação de crédito

O Ministério Público do Estado da Bahia, por meio da 5ª Promotoria de Justiça do Consumidor da Capital, propôs uma ação civil pública contra a Caixa Econômica Federal devido a uma série de irregularidades na concessão de crédito. A ação, de autoria da promotora de Justiça Joseane Suzart, busca garantir que a instituição financeira atue com transparência e responsabilidade na oferta de crédito, prevenindo o superendividamento dos consumidores, especialmente os mais vulneráveis.

