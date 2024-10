SEDE NO BONFIM

Ministério Público inaugura nova sede regional em Senhor do Bonfim

Na sede vai funcionar a Promotoria de Justiça Regional de Senhor do Bonfim com acesso para promotores, servidores e cidadãos em busca de atendimento

O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) inaugurou nesta terça (22), às 17h, uma nova sede da Promotoria de Justiça Regional de Senhor do Bonfim, localizada na Rua Jardim Aeroporto.

A cerimônia contou com a presença do procurador-geral de Justiça Pedro Maia e a participação de autoridades locais.

O projeto faz parte do plano de modernização do MPBA, alinhado ao Plano Estratégico 2024-2031, que visa a melhorar a infraestrutura física da instituição em todo o estado. A Promotoria Regional de Senhor do Bonfim abrange também os municípios de Andorinha, Antônio Gonçalves, Campo Formoso, Filadélfia, Itiúba, Jaguarari e Pindobaçu. Sete promotores de Justiça e nove servidores atuam na região.