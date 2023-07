Ministério Público pede suspensão de funcionamento de bar na RMS

O Ministério Público da Bahia detectou irregularidades no funcionamento de um bar, em Camaçari, e pediu à Justiça, na quinta-feira (27) pela suspensão das atividades no local.



De acordo com o promotor de Justiça Luciano Pitta, o Bloguer bar tem realizado festas com bandas musicais sem autorização da Prefeitura.



Segundo o promotor, uma vistoria realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Camaçari (Sedur) no estabelecimento constatou a existência de "dano ambiental" baseado na prática de poluição sonora no local. Além disso, foram verificadas irregularidades como a ausência de autorização para eventos, para utilização de equipamentos sonoros, falta de alvará de publicidade, de alvará emitido pelo Corpo de Bombeiros e de isolamento acústico adequado.