NESTA SEXTA

Ministra Cármen Lúcia vai participar de aula magna da Uneb

Interessados devem se inscrever

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) dará início ao período letivo 2025.1 com a Semana de Integração, que contará com uma aula magna sobre "A Universidade e os desafios da democracia e da justiça na contemporaneidade". A palestra será proferida, por videoconferência, pela ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia. >