Ministra dos Povos Indígenas desembarca na Bahia

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, desembarcou em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, na noite desta segunda-feira (19), junto a representantes do Ministério dos Povos Indígenas, Funai e ao Governo do estado da Bahia.



A visita acontece em meio a conflitos fundiários no extremo sul, que ocasionaram a morte de duas lideranças indígenas do povo Pataxó. Em janeiro, o Ministério criou o Gabinete de Crise para acompanhar a situação de conflitos no estado.