Ministro do Evangelho preso em Camaçari seria 'motorista da confiança' de Sara Mariano

Preso por envolvimento na morte da pastora Sara Mariano, o ministro do Evangelho Gideão Duarte, 33 anos, seria um motorista da confiança da cantora gospel, de acordo advogado de defesa do suspeito, Carlos Augusto Vaz. O homem, que também é músico, foi preso na manhã desta quarta-feira (15), na cidade de Camaçari, onde mora com a esposa e dois filhos.