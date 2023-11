Mais dois suspeitos são presos por participação na morte de Sara Mariano

Segundo ele, o cliente seria um motorista da confiança de Sara e já teria realizado várias viagens pra ela participar de eventos evangélicos. Vaz informou ainda que Gideão é casado e possui dois filhos. A reportagem tentou ouvir o delegado responsável pela investigação do caso, Euvaldo Costa, da 25ª Delegacia Territorial de Dias D'Ávila, para saber mais sobre as prisões e a participação dos suspeitos no crime, mas ele disse que as informação seriam passadas apenas pela comunicação da Polícia Civil.