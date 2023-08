Ministros e Ministras da Cultura do G20 vão se encontrar em Salvador em 2024

Ministros e ministras da Cultura do G20 vão se reunir em Salvador no próximo ano. O encontro está previsto para ocorrer no mês de outubro.



O anúncio foi feito neste domingo (27), durante reunião ministerial da Cultura dos países integrantes do G20, em Varanasi, na Índia. Além de Salvador, o Grupo de Trabalho se reunirá em Brasília (março) e em Porto Alegre (maio), além de reunião virtual em janeiro.



O Grupo de Trabalho da Cultura dos países integrantes do G20 definiu na Índia os quatro pontos que guiarão os debates do encontro em 2024. São eles: diversidade cultural e inclusão social; direitos autorais e tecnologias digitais, impactos da cultura no desenvolvimento; e preservação do patrimônio cultural (material e imaterial).