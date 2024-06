FÉ

Missas de Santo Antônio deixam igrejas lotadas em Salvador

Prefeito e vice-presidente nacional do União Brasil participaram, nesta quinta-feira (13), da celebração na Barra

Gil Santos

Publicado em 13 de junho de 2024 às 16:06

Gestores participam da missa Crédito: Marina Silva/ CORREIO

As celebrações a Santo Antônio levaram centenas de fiéis até as igrejas dedicadas ao santo em Salvador, nesta quinta-feira (13). Na igreja da Barra foi necessário colocar cadeiras no pátio e mesmo assim parte do público precisou acompanhar a missa das 12h de pé. O prefeito da capital, Bruno Reis (União Brasil), a vice-prefeita, Ana Paula Matos (PDT), e o ex-prefeito e atual vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, participaram da cerimônia.

Os gestores entraram na missa carregaram o andor de Santo Antônio, e na cerimônia Bruno Reis leu um dos evangelhos. Minutos antes, durante a entrega de um restaurante popular em Fazenda Coutos III, no Subúrbio Ferroviário, o prefeito contou da relação com o santo.

"Minha mãe era devota de Santo Antônio e me levava toda segunda-feira, com meus irmãos, para a gente distribuir pães para as pessoas mais carentes na igreja de Santo Antônio da Barra. Desde criança desenvolvi essa devoção, participo das missas muito antes de entrar na vida pública. Sempre tive essa vocação de ajudar as pessoas e de ficar feliz em fazer o bem", disse o gestor.

Outros fiéis contaram que foram ao templo pedir a intercessão do santo para cura de doenças, conquistas pessoais e para agradecer. ACM Neto, que tem o mesmo nome que o santo, contou que quando criança frequentava as missas com a família.

"Santo Antônio é o meu santo, santo pelo qual eu tenho amor, devoção e muita fé. Essa é uma história que vem da minha família, desde que nasci, e aqui sempre estou com meu coração repleto de energia para renovar a esperança, as preces e a devoção a Santo Antônio", afirmou.

Após a missa, os dois gestores foram cercados por apoiadores que pediam fotos e vídeos para as redes sociais. Durante a cerimônia, as orações foram intercaladas com as famosas ladainhas e com o Hino ao Senhor do Bonfim. O padre responsável pela igreja de Santo Antônio da Barra, Ivan Dias, explicou que a data deve servir como uma reflexão para os cristãos.

"Celebrar Santo Antônio é celebrar a vida de alguém que conseguiu assemelhar-se a Jesus Cristo, tanto que essa festa é no mundo inteiro pelo seu exemplo de vida, pela sua sensibilidade sobretudo para com os mais necessitados, não apenas materialmente, mas também de fé, esperança, amor e consolo", afirmou.