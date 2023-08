Monumento vai homenagear a capoeira em Salvador

Jaime dos Santos tinha apenas 5 anos quando começou a praticar a capoeira em Santo Amaro, município do Recôncavo. Ele lembra que na época a atividade era carregada de preconceitos e que por muito tempo foi considerada até ilegal. Hoje, 80 anos depois, Mestre Curió, como é conhecido, assistiu a assinatura da ordem de serviço para a construção de uma arena dedicada à capoeira, em Salvador.



A estrutura vai ficar na Praça Marechal Deodoro (praça das Mãozinhas), no bairro do Comércio, terá quatro arcos de aço de 12 metros cada, representando quatro berimbaus, que se unirão ao topo, dando o formato também de uma grande cabaça. A Arena terá 10 esculturas em homenagem a mestres capoeiristas.