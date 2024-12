NARRATIVAS SOTEROPOLITANAS

Moradores de Cajazeiras lançam livro com roteiros de curta-metragem

Lançamento ocorreu na manhã desta sexta, no Espaço Cultural Boca de Brasa

Gilberto Barbosa

Publicado em 20 de dezembro de 2024 às 21:28

Livro foi produzido com roteiros feitos por moradores da região Crédito: Marina Silva/CORREIO

Apresentando 21 roteiros de curta metragem escritos por moradores da periferia de Salvador, o livro “Dos filmes que ainda não fizemos – Narrativas Soteropolitanas” foi lançado na manhã desta sexta-feira (20) durante um evento realizado no foyer do Espaço Cultural Boca de Brasa de Cajazeiras.

"Conseguimos reunir boa parte dos autores e vimos o teatro repleto ali de pessoas para participar do lançamento do livro, que foi o coroamento de todo esse processo. Acho que o principal registro de hoje foi o encontro de pessoas tão talentosas daqui de Salvador, que se dedicaram a escrever suas histórias e que estavam reunidas no Boca de Brasa. Foi uma confraternização de mentes e de pessoas talentosíssimas que tem em Salvador esse livro registra essas histórias. É um livro lindo, que mostra a criatividade das pessoas da nossa cidade", exaltou a produtora executiva do projeto, Carolina Gomes.

A produtora Carolina Gomes Crédito: Marina Silva/CORREIO

A publicação é resultado de duas oficinas de roteiro realizadas com os moradores da capital. Os textos foram desenvolvidos durante as aulas, com uma delas sendo realizada em Cajazeiras e a outra pela internet. Os livros estarão disponíveis para leitura em bibliotecas e escolas públicas de Salvador até o final de dezembro nos formatos e-book, audiolivro e livro em braile.

“O projeto gerou um impacto positivo para dezenas de jovens e adultos soteropolitanos, com destaque para a comunidade de Cajazeiras. Temos certeza de que essa oficina potencializou a inserção de contadores de histórias, da cidade do Salvador, na indústria criativa da cidade Estamos contentes com o resultado, nossa meta foi alcançada”, comentou Caroline.

Uma das participantes da oficina foi a publicitária Cristiane Almeida. Moradora de Cajazeiras, ela diz que a oficina foi uma porta de acesso ao mercado. “Após fazer o curso, me aproximei mais do setor audiovisual e realizei diversos trabalhos na área, incluindo projetos de grande porte”, disse.