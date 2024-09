SEXTA-FEIRA 13?

Moradores de Stella Maris se assustam com luzes estranhas no céu

Segundo meteorologista, fenômeno é comum, mas não costuma produzir o efeito visto

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 19:21

Moradores registraram um céu diferente nesta quarta (11) Crédito: Diego Marinho

Nas vésperas de uma sexta-feira 13, moradores do bairro de Stella Maris, na capital baiana registraram o momento em que as luzes estanhas percorriam o céu na região. A noite da última quarta-feira (11) foi marcada por curiosidade para descobrir do que se tratava o fenômeno visto no céu.

Era por volta das 22h quando o engenheiro ambiental Diego Marinho estava assistindo a uma partida de futebol em casa e as luzes no céu chamaram sua atenção. "No início eu achei que era algum reflexo daquelas grandes iluminações de festas no Parque de Exposições, mas depois percebi que as luzes não eram uniformes e refletiam com muita intensidade nas nuvens", contou ao CORREIO.

"O movimento não era circular, era bem descoordenado, mas tinha em dois lados, como mostrei no vídeo, que foi outra coisa que me deixou curioso", narrou.

Fantasmas? Almas perdidas circulando pela terra? Os "objetos estranhos no céu", como descreveu um internauta, embora tenham assustado os residentes do bairro, nada tem a ver com o terror aludido pela sexta 13 ou com o sobrenatural. Na verdade, o que ocorreu foi um fenômeno mais simples do que se imagina.

"Pode estar relacionado com a entrada de umidade que aumenta os ventos. De qualquer forma, isso se deu justamente por uma rajada de vento forte, aqueles ventos costeiros", explicou a meteorologista Andrea Ramos, do Climatempo.