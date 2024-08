ELEIÇÕES

Moradores flagram encenação feita pela campanha de Geraldo Júnior contra transporte público de Salvador

Falsas denúncias foram gravadas no Cabula VI

Moradores do Cabula VI compartilharam nas redes sociais imagens de um set de gravação montado em um ponto de ônibus do bairro, onde atores contratados simulam críticas ao transporte público. A produção teve direito a luzes, microfones e uma equipe técnica com mais de dez profissionais, e é atribuída à campanha de Geraldo Júnior (MDB), candidato a prefeito de Salvador.