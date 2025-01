LUTO

Morre aos 39 anos jornalista baiano e ex-assessor da Secult, Nilton Lopes

Conhecido como 'Niltim' ele atuava como coordenador de comunicação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial

A notícia foi divulgada pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA), onde ele atuou como assessor de imprensa até novembro de 2024, através de nota publicada nas redes sociais e destacou o quanto Niltim era querido pelos colegas do órgão.

“Nesse momento de dor imensa, a Secretaria de Cultura do Estado se solidariza com familiares, amigos e colegas de trabalho de Niltim. Sua partida em muito nos entristece e desejamos que seja uma passagem de paz”, declarou a secretaria.

A Sepromi também se pronunciou nas redes sociais. Em nota, a secretaria destacou a contribuição do jornalista para o órgão e informou que está dando o suporte necessário a família.

Formado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Niltin era especialista em Democracia Participativa, República e Movimentos Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e atuou na CIPÓ – Comunicação Interativa, entre 2007 e 2022. Ele também trabalhou na CRIA - Centro de Referência Integral de Adolescentes, no Liceu de Artes e Ofícios, na Organização de Auxílio Fraterno - OAF, Via Press Comunicação, Casa da Photographia, e no jornal A Tarde.