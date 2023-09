Morre aos 75 anos o apresentador e radialista Raimundo Varela

O apresentador Raimundo Varela morreu em Salvador, aos 75 anos. A causa da morte, informada nesta quinta-feira (7), não foi divulgada até o momento.



O popular apresentador, conhecido como Varela, teve uma carreira grande tanto na rádio quanto na televisão. Ele nasceu em Itabuna, no sul do estado, mas se mudou para a capital ainda criança.



Ele teve vários trabalhos antes de entrar na comunicação. Trabalhou em uma fábrica de cimento no CIA, dirigiu um clube social na Cidade Baixa e foi taxista. Foram mais de 40 anos envolvido com a comunicação, com passagens pelo rádio e televisão, na Band e Record TV Itapoan, onde estava atualmente.