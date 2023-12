Morre chef Cláudio Bottino, comandante do Restaurante Bottino e especialista em culinária italiana

O empresário e chef Cláudio Henrique Bottino, especialista em culinária italiana, faleceu neste sábado (9), aos 59 anos. A informação foi confirmada em nota de pesar emitida pelo Restaurante Bottino. O grupo lamentou a perda do comandante da casa e declarou luto de três dias. O dia, local e horário do velório e cremação ainda não foram revelados.



"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do amado amigo, fiel companheiro é verdadeiro comandante desse barco - Cláudio Henrique Valente Bottino - Que Deus conforte os familiares, amigos e colaboradores! Que Deus conforte os corações de todos - informamos o luto de 3 dias", escreveram.