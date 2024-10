LUTO

Morre Graciane Azevedo, que disputou posto de morena do Tchan, aos 47 anos

A baiana foi vítima de infarto no sábado (19)

Graciane Azevedo, que disputou o posto de morena do Tchan, sendo finalista com Scheila Carvalho, Viviane Araujo e Rosiane Pinheiro em 1997, morreu aos 47 anos. Conforme o comunicado divulgado nas redes sociais da ex-dançarina, ela teve um infarto no sábado (18) e não resistiu.