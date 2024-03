LUTO

Morre Iraci Simões, esposa do ex-deputado Eujácio Simões Viana

Uma de suas paixões era a criação do Gado Zebu, com destaque a raça Nelore PO (o Puro de Origem). Em 1955, tendo como palco a Fazenda Estrela do Oriente, em Palmares, distrito de Itapetinga-BA, Dona Iraci e Sr. Eujácio, iniciaram, de forma pioneira, a criação do Nelore PO, trazendo, até os tempos atuais, uma das melhores criações da raça no Brasil.