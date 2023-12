Morre locutor Alexandre Orreda, aos 58 anos, uma das vozes icônicas da Rádio GFM

Crédito: Divulgação

O locutor Alexandre Orreda, voz marcante na antiga Rádio Globo FM, atual GFM, morreu nesta sexta-feira (29), aos 58 anos. Orreda trabalhou por 32 anos na emissora, parte deles como apresentador do Programa das Sete, programa onde misturava música e informação, sempre de segunda a sexta, das 7h às 9h.



O anúncio do falecimento foi feito pela família nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada. Os familiares informaram, ainda, que todos os órgãos possíveis serão doados. Além de locutor, Orreda foi também advogado e professor.

“Informamos com muito pesar o falecimento de nosso amado Alexandre. Sentiremos a sua falta e sabemos que ele está em um lugar melhor. Agradecemos todas as mensagens de conforto e orações recebidas até agora. Sabemos que Alexandre era uma pessoa muito querida por todos pelo seu carinho, profissionalismo, amizade e alegria. Para sempre o teremos em nossa memória e em nosso coração com muita gratidão e saudade”, diz o post assinado pela mãe, Mary Helena, irmãs Juliana e Mariana e sobrinhas Sabrina e Priscylla.

Em nota no Instagram, a Rádio GFM emitiu pesar pela morte do profissional:

"Com muita tristeza comunicamos o falecimento do nosso querido Alexandre Orreda. Foram 32 anos nos encantando com a sua voz nas rádios da Rede Bahia, antes na Globo FM e por último na GFM! Orreda é natural de Curitiba, mas adotou Salvador como sua casa. Os nossos sinceros sentimentos aos familiares, amigos, ouvintes e todos que admiravam o trabalho de Orreda", publicaram.