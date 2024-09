BAHIA

Morre Pedro Lino, conselheiro do Tribunal de Contas da Bahia, aos 73 anos

A cerimônia de cremação será na segunda (16), no Jardim da Saudade

Morreu na manhã deste domingo (15) o conselheiro Pedro Henrique Lino de Souza, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA). Ele tinha 73 anos.

A morte foi confirmada pela assessoria do Tribunal, que lamentou o ocorrido. Haverá uma missa na segunda-feira (16), no Jardim da Saudade, às 11h. Em seguida, a cerimônia de cremação acontece às 11h30.

Em publicação nas redes sociais, o governador Jerônimo Rodrigues manifestou pesar pela morte. "Somos gratos por sua dedicação e pelos serviços prestados para o desenvolvimento do nosso estado. Minhas sinceras condolências à família e aos amigos", escreveu.

Pedro Lino era bacharel em Direito e Mestre em Direito Econômico pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e foi professor da Universidade Católica de Salvador (UCSal) e do Mestrado da Fundação Visconde de Cairu.

Ele ainda presidiu a 2ª Câmara no ano de 1999 e de 2010 a 2021, e foi relator das contas do chefe do Poder Executivo relativas aos exercícios de 2000, 2008 e 2017.