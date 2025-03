VIOLÊNCIA

Morte em Castelo Branco: comerciante é executado dentro da própria empresa

Crime foi cometido por três homens

O comerciante Anderson Almeida de Jesus foi assassinado a tiros dentro da própria empresa, na madrugada deste domingo (2), no bairro de Castelo Branco. O crime foi cometido por três homens ainda não identificados. A vítima tinha empresa que fornecia internet no bairro e uma das câmeras instaladas defronte ao estabelecimento, pode ter registrado toda a ação dos bandidos. >

O crime aconteceu na Via Regional, a principal do bairro. Anderson era dono da “Redenet”, que fica no andar térreo de um prédio, situado em frente à uma autoescola. Segundo moradores, os disparos ocorreram por volta das 2h. “Primeiro a gente escutou um barulho como se estivesse abrindo a porta e depois os tiros, muitos tiros”, conta um homem. >