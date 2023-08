Mortos em ataque na praia de Tubarão tinham passagens pela polícia

Região da praia de Tubarão, onde ocorreu o crime. Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Os três homens mortos na praia de Tubarão no fim de semana têm envolvimento com a criminalidade, segundo a Polícia Civil. Na ação, um bebê recém-nascido também foi morto.



Bruno Roberto Galvão Ribeiro, o “Vaqueiro”, identificado como liderança no tráfico de drogas e integrante de um grupo criminoso em Fazenda Coutos. No momento do crime, ele estava com o filho Bryan Cerqueira Galvão, de apenas um mês de vida, no colo. O bebê foi baleado no abdômen e morreu a caminho do hospital.

Segundo a polícia, os outros dois mortos, Jonas Santos de Oliveira, o “Ferrugem”, respondia processo por tráfico, estava em liberdade condicional e também integrava o grupo; e Joilson de Sousa Silva, o “Joca”, indiciado por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira.

Ainda de acordo com a pasta, a 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) apura a autoria e a motivação do ataque na praia de Tubarão.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o policiamento foi reforçado no bairro e que as equipes das Polícias Civil e Militar estão atuando em conjunto para combater as facções criminosas envolvidas no crime. “O trabalho das forças estaduais foi ampliado nos bairros de Paripe, Alto de Coutos e Periperi. Abordagens, incursões e levantamentos são algumas das ações desenvolvidas”, diz.

Eles encerram a nota pedindo que informações sobre integrantes de facções que rivalizam na região do Subúrbio Ferroviário sejam denunciadas através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP), com total sigilo.

Crime

Era para ser mais um domingo de curtição. Amigos da família contaram que, todos os fins de semana, Bruno aproveitava o dia de sol na praia. Ele morou durante muitos anos em Fazenda Coutos, também no Subúrbio, mas há cerca de um ano mudou para Tubarão, em Paripe, onde estava vivendo com a esposa, o bebê Bryan e a enteada de 11 anos.

Uma testemunha que pediu para não ser identificada contou que os amigos estavam sentados em uma mesa, na praia, quando resolveram comprar mais cerveja. Bruno pegou Bryan do colo da mãe e seguiu com os amigos em direção ao bar, mas foram interceptados logo que atravessaram a rua.

“Um carro branco encostou, dois homens desceram e fizeram os disparos. O outro bandido ficou no volante. Todos estavam de cara limpa, sem medo de esconder o rosto. Os amigos morreram na hora. Foi uma correria muito grande, porque era por volta das 14h e a praia estava lotada. Muita gente correndo e gritando”, conta.