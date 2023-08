Três homens e um recém-nascido são mortos a tiros em Salvador

Três homens e um bebê com um mês de vida foram mortos a tiros na tarde deste domingo (20) na região da Praia de Tubarão, no bairro de Paripe, em Salvador. Outras duas pessoas foram baleadas no ataque e foram socorridos para o Hospital do Subúrbio, onde estão internados.



Segundo a Polícia Civil, homens armados ainda não identificados chegaram ao local e fizeram diversos disparos na direção das vítimas. Os suspeitos fugiram em um carro.



Joilson de Souza Silva, de 36 anos, Jonas Santos de Oliveira, de 28 anos, e o pai do recém-nascido Bruno Roberto Galvão Ribeiro, 25 anos, morreram no local. Bryan Cerqueira Galvão, de um mês de vida, também não resistiu aos ferimentos.