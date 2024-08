PROTESTO

Motoboys protestam e pedem por segurança após morte de colega em Salvador

Motoboys de Salvador realizaram um protesto pedindo por segurança no trabalho após a morte de Kevin Pereira Piedade, em uma tentativa de assalto no bairro da Sete Portas . A manifestação cobra por reforços contra a violência na cidade, saiu da região da Rodoviária e foi finalizada em frente ao Cemitério Ordem 3ª de São Francisco, onde o corpo da vítima será sepultado.

No centro do protesto, foi colocada uma mochila usada por motoboys, com uma sinalização pedindo por cuidado com o trabalhador motociclista.