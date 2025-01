VÍDEO

Motorista atropela e mata cachorro em posto na Bahia, causando revolta: 'Não tem condição de dirigir'

Defesa nega que motorista tenha agido de propósito e afirma que ele não viu animal

Um cachorro morreu atropelado em um posto de combustível em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Vídeo da câmera de segurança do local mostra o animal dormindo em frente ao carro e o momento em que o motorista volta ao veículo, dá a partida e atinge o cão.

O acidente aconteceu no último dia 12, em um posto no bairro da Boa Vista, e causou revolta na cidade baiana. "Se fosse uma criança ele também não ia enxergar", pontuou uma internauta ao falar do assunto. "Poderia pelo menos ter descido do carro", avaliou outro. "Se não viu o animal, não tem condições de dirigir e é um risco para a população".