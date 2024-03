SALVADOR

Motorista de aplicativo que agrediu passageira é bloqueado pela plataforma

Em nota oficial, a inDrive informou que está investigando o caso e pretende colaborar com as autoridades

Publicado em 11 de março de 2024 às 16:14

Agressão foi gravada pelo influenciador Sazaki Crédito: Reprodução/Instagram

O motorista de aplicativo que agrediu uma passageira durante corrida no bairro de Cajazeiras, em Salvador, no último domingo (10), foi bloqueado pela inDrive, plataforma utilizada pelo suspeito. Em nota oficial, a empresa informou que está investigando o caso. O motorista foi identificado como Ícaro Vinícius de Jesus.

"A inDrive está ciente do terrível fato pelo qual passou nossa passageira e está totalmente comprometida em prestar ajuda e suporte - que se encontra na prioridade número um”, diz trecho da nota.

A agressão foi gravada pelo influenciador Sazaki. Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro circula com a porta aberta. Em seguida, o motorista desce do carro e inicia a agressão com socos. A vítima foi socorrida pelo influenciador e levada para a 13ª Delegacia Territorial da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

A reportagem tentou entrar em contato com a vítima, identificada como Fátima Santos, mas não obteve sucesso. O advogado do motorista, Danilo Cerqueira, informou que o suspeito não se pronunciará novamente. Em entrevista à TV Bahia, a passageira relatou que o motorista exigiu o pagamento da corrida antecipadamente, o que foi questionado por ela e pela sobrinha, que a acompanhava.

Em seguida, o motorista teria parado o carro e exigido que o pagamento fosse realizado. A sobrinha fez a transferência, via Pix, e desceu do carro, mas Fátima permaneceu no veículo. Nesse momento, ele arrastou o carro e disse que a levaria para uma delegacia. Após passar pela entrada da delegacia mais próxima, a passageira desceu do carro pedindo ajuda. "Ele saiu do carro e começou a me agredir", disse.

Também à TV Bahia, Ícaro Vinícius informou que havia acordado com as duas passageiras que o pagamento seria feito 10 minutos antes da corrida encerrar. Segundo ele, Fátima questionou o pagamento com a antecedência. "Eu falei para ela que estava trabalhando. Eu falei para ela 'se a senhora continuar assim, vou ter que parar a corrida'. A gente não garantia que vai receber [o pagamento] pelo inDrive", disse.