AGRESSÃO

Passageira é agredida por motorista de aplicativo em Cajazeiras

Nos vídeos postados pelo influenciador, é possível ver o momento em que o carro circula de porta aberta. Quando ele para, a vítima tenta descer do carro, mas o motorista já a agride com socos.

A mulher acaba caindo no chão e com seus objetos quebrados. A vítima foi socorrida pelo influenciador, que a levou para a delegacia, para registrar um boletim de ocorrência.

"Presenciei agora uma cena terrível. Um motorista de aplicativo agredindo uma mulher covardemente. Eu vi desde a Pronaica ele tentando tirar ela de dentro do carro, e eu vim seguindo ele, mas achei que não ia chegar a esse ponto. Quando cheguei aqui, próximo ao condomínio da Tenda, ele estava agredindo ela dentro do carro", contou o influenciador Sazaki.

Segundo o influenciador, o motorista por aplicativo teria exigido que a passageira pagasse a corrida antecipadamente. "Ele queria que ela pagasse antecipado, dise que só ia pagar quando chegaasse no destino. ele queria botar ela pra fora do carro e ela veio desde Itapuã e queria botar pra fora do carro aqui em Cajazeiras. A sobrinha dela desceu e a outra não desceu e aí arrastou o carro com a porta aberta", explicou.