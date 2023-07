Motorista de carro encontrado no mar em Lauro de Freitas diz que errou caminho

Um carro foi encontrado capotado, na manhã desta quinta-feira (6), na beira do mar na praia de Ipitanga, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.



O motorista, um homem de 74 anos que preferiu não se identificar, disse à TV Bahia que errou o caminho quando dirigia. Depois, já na praia, o carro foi arrastado pelas ondas.



Por conta do acidente, o motorista teve ferimentos leves no queixo e escoriações nas mãos.



O veículo foi retirado com ajuda de uma retroescavadeira. O carro chegou a ser arrastado por 600 metros pela força da maré.