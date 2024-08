TRÁFICO

Motorista é preso com 58 kg de cocaína em estrada da Bahia

O carro foi parado na altura do KM 646 da BR-330, em Jequié, por volta das 9h. As equipes abordaram o motorista do veículo, um Kia Sorento de cor preta, e questionaram sobre de onde ele vinha e qual o destino da viagem.

O motorista ficou muito nervoso com a abordagem e ofereceu respostas contraditórias. Diante disso, os policiais fizeram uma busca detalhada no carro e encontraram tabletes de cocaína escondidos em compartimentos ocultos do painel, nas portas e nas laterais do porta-malas.