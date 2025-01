PAIS E CRIANÇAS MORRERAM

Motorista embriagado envolvido em acidente na BA-099 é solto; ele dirigia caminhão que atingiu família

Condutor de 31 anos, que não teve o nome divulgado, foi liberado após audiência de custódia

Larissa Almeida

Publicado em 19 de janeiro de 2025 às 15:34

Família morreu na batida Crédito: Reprodução

O motorista que dirigia o caminhão envolvido em um acidente com dois carros de passeio, na BA-099, em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador, foi solto por decisão judicial, após audiência de custódia. O caminhão dirigido por ele, que não teve o nome revelado, colidiu com o automóvel em que estavam quatro integrantes da mesma família, na última sexta-feira (17). Eles morreram após serem arremessados para uma estrada vicinal pela força do impacto.

O condutor do caminhão, que é um homem de 31 anos, tinha sido preso em flagrante depois de o teste do bafômetro acusar presença de álcool no organismo. Segundo a Polícia Civil, ele foi preso por homicídio culposo na direção de veículo automotor, mas liberado após audiência de custódia.

Acidente entre caminhão e dois veículos deixou quatro mortos na BA-099 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

As vítimas do acidente foram identificadas como Luan Costa Araújo, de 28 anos, Heitor Costa Santos, 2 anos, Elijan Larry Lima Santos, 29 anos, e Lyan Costa Santos, 9 meses. Eles estavam em um dos carros envolvidos na colisão.

O que se sabe sobre as vítimas

A família, natural de Aracaju (SE), estava dirigindo no sentido Praia do Forte no momento do acidente. Eles viajavam com frequência para a capital baiana, onde tinham parte da família. Inclusive, passaram o último Natal e Réveillon em Salvador.

A mãe, Elijan Larry Lima Santos, era casada com Luan Costa Araújo e mãe de três filhos. Os mais novos, Heitor Costa Santos, de dois anos, e Lyan Costa Santos, de nove meses, estavam no momento do acidente e não resistiram. Os filhos mais velhos, de 10 anos e cinco anos, não estavam no carro com a família.

Elijan trabalhava como secretária em uma clínica de nutrição e era empreendedora, vendendo artigos de decoração e artes feitas em resina.